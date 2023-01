Spotify passeert grens van 200 miljoen abonnees

Delen via E-mail

Spotify heeft het aantal betalende abonnees in de laatste drie maanden van 2022 zien groeien tot 205 miljoen, meldt het bedrijf dinsdag. De muziekstreamingdienst telde eind vorig jaar in totaal 489 miljoen gratis en betalende luisteraars. Dat komt overeen met 6,5 procent van de wereldbevolking.

Het kwartaalverlies bedroeg 231 miljoen euro. De groei in het aantal abonnees is wel zichtbaar in de kwartaalomzet. Die steeg met 18 procent op jaarbasis tot bijna 3,2 miljard euro.