GIPHY bestaat tien jaar: van gifjesprobeersel tot mislukte Facebook-overname

Van een popcorn etende Michael Jackson tot Homer Simpson die langzaam in de bosjes verdwijnt: zoek je weleens een bewegende afbeelding, oftewel gifje, dan ben je sowieso uitgekomen bij GIPHY. Tien jaar geleden werd het platform opgetuigd als een probeersel. Hoe is dat dat in de loop der jaren veranderd?

Tegenwoordig is GIPHY standaard ingebouwd in diensten zoals WhatsApp en Twitter. Dagelijks maken zo'n 700 miljoen mensen er gebruik van om gesprekken kleur te geven of emoties uit te drukken.

GIPHY werd in 2013 opgericht door de Amerikanen Alex Chung en Jace Cooke. Gifjes bestonden al langer, maar er was nog geen handige manier om naar specifieke plaatjes te zoeken. "Het was gewoon een project om te zien of wij dat konden opzetten", zei Chung tegen Digital Trends. "Ik deelde het resultaat met vier vrienden en het werd onze geheime manier om gifjes te vinden en te versturen."

Nadat een van hen het project had gedeeld met de pers, ging het hard. Na de eerste week maakten 300.000 mensen gebruik van de dienst. "Toen wisten we dat we iets op het spoor waren", zei Chung.

Een (bewegende) afbeelding waarin Michael Jackson popcorn eet, wordt vaak gebruikt door toeschouwers van online discussies. Foto: Giphy

GIPHY wordt onderdeel van chatapps

De plaatjes op GIPHY kregen tags en een beschrijving in woorden, zodat ze doorzoekbaar werden. In het begin deelden mensen afbeeldingen van GIPHY door een link te kopiëren en te plakken op bijvoorbeeld Twitter of Facebook.

Later werd de zoekmachine volledig geïntegreerd in socialemediaplatforms. Daardoor werd het makkelijker om gifjes te zoeken en te delen, omdat gebruikers ze direct vanuit de apps konden plaatsen.

"Niemand had nog uitgevogeld hoe een zoekmachine aan een berichtendienst kon worden gehangen", zei Chung. "Daar hebben wij in het begin veel werk aan besteed."

Bedenker van gifjes

GIPHY is overigens niet de bedenker van het .gif-bestand. Dat was Stephen Wilhite. Hij bedacht in 1987 een manier om bewegende afbeeldingen te laten herhalen op de computer. Pas jaren later werden gifjes echt populair, toen creatievelingen ermee aan de haal gingen om zich online uit te drukken.

Dat gebeurde rond 2010, onder meer op blogplatform Tumblr. Snellere internetverbindingen maakten het mogelijk om korte, bewegende plaatjes te delen. Het duurde niet lang totdat mensen ontdekten dat ze ook een clipje van Michael Scott uit de serie The Office konden delen als ze hun onwil wilden uiten, in plaats van een reactie uit te typen.

In 2013 (toevallig het jaar dat GIPHY werd bedacht) won Wilhite een Webby Lifetime Achievement-award voor zijn bijdrage aan het internet. Vorig jaar overleed hij op 74-jarige leeftijd. "We zijn onze dank verschuldigd aan de creativiteit en visie van meneer Wilhite, waar miljoenen mensen plezier van hebben", schreef het team achter GIPHY in een blogpost.

Stephen Wilhite (links), de bedenker van het .gif-bestand. Foto: Getty Images

Facebook kocht GIPHY

Hoewel gebruikers er weinig van merkten, waren het onstuimige jaren voor GIPHY. In 2020 kocht Facebook de zoekmachine. Het bedrijf betaalde daar naar verluidt zo'n 400 miljoen dollar (368 miljoen euro) voor.

Het plan was om GIPHY onderdeel te maken van Instagram. Het moest het voor gebruikers makkelijker maken om geschikte gifjes te vinden voor in Stories of privéberichten. De dienst was al beschikbaar in andere apps van Facebook, zoals de reguliere Facebook-app en WhatsApp.

De overname kwam snel onder vuur te liggen. De Britse markttoezichthouder CMA oordeelde in 2021 dat de overname de concurrentie te veel schaadde. Facebook-moederbedrijf Meta ging in beroep tegen die uitspraak.

'Gifjes zijn voor boomers'

Ook GIPHY probeerde een nieuwe verkoop te voorkomen. Volgens GIPHY zou geen ander bedrijf dan Meta het platform willen overnemen. Opvallend was de uitspraak van GIPHY dat gifjes uit de mode raakten. "Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van gifjes afneemt", schreef GIPHY in rechtbankdocumenten. "Jongeren beschrijven ze als 'voor boomers' en 'cringe' (gênant, red.)."

De meestgebruikte gifjes zijn begroetingen, zei Chung. "Termen als 'goedemorgen' staan altijd in de top twintig van gezochte gifs." Ook gifjes die een gevoel uitdrukken, zoals 'ik ben moe' of 'ik ben blij', staan vaak hoog. "Pas daarna zoeken mensen ze om actuele gebeurtenissen te bespreken en daarop te reageren."