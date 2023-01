Website Universitair Medisch Centrum Groningen onbereikbaar door cyberaanval

Hackers hebben de website van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) platgelegd. Daardoor is de site sinds zaterdagmiddag onbereikbaar.

Wie verantwoordelijk is voor de cyberaanval weet het ziekenhuis niet. Het lijkt volgens de woordvoerder alsof de ddos-aanval in golven gaat. "Soms houdt het even op. En dan begint het weer. Op dit moment is het even rustig, maar we weten niet of het nu dus ook echt stopt."