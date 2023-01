Het weerbericht is in gevaar door Starlink-satellieten van Elon Musk

Weerkundigen zijn erg bezorgd over het tempo waarmee eigenaar Elon Musk zijn Starlink-satellietnetwerk uitbreidt. Elke nieuwe Starlink-gebruiker op de aarde zorgt voor meer verstoring van satellietmetingen die onmisbaar zijn voor een nauwkeurige weersverwachting.

Starlink is een netwerk van meer dan vierduizend satellieten. Het netwerk biedt overal op aarde een snelle draadloze internetverbinding. Een speciale schotel maakt daarvoor vanaf de aarde verbinding met Starlink-satellieten in de ruimte. Die zweven op een hoogte van 500 tot 1.500 kilometer boven de aarde.

"Het signaal van een Starlink-schotel is op onze weerkaarten vaak te zien als een heldere stip, alsof er veel waterdamp in de lucht zit", legt Stoffelen uit. "Onze weersatellieten meten de natuurlijke straling van waterdamp. Die straling is bijna hetzelfde als het radiosignaal van een Starlink-schotel." En dat kan niet zomaar aangepast worden.

"We moeten locaties met een Starlink-schotel mogelijk uitsluiten in onze metingen", vervolgt Stoffelen. "Maar hoe groter het aantal uitgesloten gebieden door Starlink-schotels, hoe minder nauwkeurig de weersvoorspelling wordt."

Omdat de wereldwijde metingen hierdoor minder volledig zijn, hebben alle landen er last van. Want het weer in pakweg de Verenigde Staten is ook van invloed op Nederland.