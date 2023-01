Lifehack: Zo verstuur je foto's van de hoogste kwaliteit in WhatsApp

Wil je een mooie foto delen met je vrienden of familie, maar maakt WhatsApp er een wazig plaatje van? Met deze tips verstuur je je foto's voortaan in de beste kwaliteit.

We sturen elkaar een hele hoop afbeeldingen, maar het is je ongetwijfeld al eens opgevallen dat foto's die je via WhatsApp ontvangt niet altijd even mooi zijn. De chatapp past namelijk zogeheten compressie toe bij afbeeldingen, waardoor ze soms korrelig worden.

De app doet dat om data te besparen, maar als je gewoon thuis op wifi zit of een ongelimiteerde databundel hebt, is dat natuurlijk niet je eerste prioriteit. Gelukkig bestaat er een mogelijkheid om foto's van een hogere kwaliteit met je contacten te delen.

Pas eerst je data-instellingen aan

Ten eerste kun je in de instellingen aanpassen hoeveel data bespaard worden door WhatsApp. Ga naar 'Instellingen' en kies daar voor 'Opslag en data'. Onder in dit menu zie je de optie 'Foto-uploadkwaliteit' of 'Media-uploadkwaliteit'.

Hier kun je kiezen hoe jouw afbeeldingen worden verzonden. Ga je voor de optie 'Beste kwaliteit', dan worden er zoveel mogelijk pixels verzonden. Heb je 'Databesparing' geselecteerd, dan wordt de compressie extra hevig.

Zo omzeil je compressie helemaal

Wil je je foto echt in de allerbeste kwaliteit delen, dan bestaat er een slim trucje om de compressie van WhatsApp te omzeilen. Dat doe je door de foto als bestand te delen, in plaats van als afbeelding.

Normaal gesproken tik je onder in het scherm op het foto-icoontje als je een afbeelding wil delen via WhatsApp. Maar nu kies je op een Android-toestel voor het icoontje van de paperclip en selecteer je 'Document'. Hier zoek je de afbeelding die je wil delen. Vervolgens bevestig je je keuze met 'Verzenden'.

WhatsApp past nu geen compressie toe, omdat de gehele afbeelding als bestand wordt verstuurd. De chatapp weet niet wat voor bestand het is en kan het ook niet verkleinen.

Op iPhone is het lastiger

Op een iPhone moet je iets meer moeite doen, omdat je de foto's eerst moet kopiëren naar de Bestanden-app. Open de fotoapp op je iPhone, selecteer de afbeeldingen die je wil delen, tik op het deelmenu onderin en zoek naar 'Bewaar in Bestanden'. Nu kies je waar je ze wil opslaan.

In WhatsApp kun je de foto's nu ook als bestanden versturen. Tik op het plusicoontje en kies voor 'Document'. Tussen de bestanden vind je de foto's die je net hebt geselecteerd.

Sla je je foto's op in iCloud, dan is een linkje delen waarschijnlijk de makkelijkere oplossing. Tik in de fotoapp op de afbeelding, open weer het deelmenu en kies voor 'Kopieer iCloud-link'. Die link kun je nu plakken in je WhatsApp-gesprek.

Nadelen van deze truc

Er kleven wel wat nadelen aan deze manier van versturen. Het meest in het oog springende minpunt is dat de afbeelding niet gelijk te zien is in het gesprek. De ontvanger moet het bestand eerst downloaden en in een aparte app openen.

Het kan daarnaast wat lastig zijn om de juiste foto te vinden als je hem als bestand wil versturen. Je krijgt immers niet alleen alle foto's op je apparaat te zien, maar ook alle andere bestanden, zoals pdf'jes en tekstbestanden. Mogelijk moet je ook eerst de map vinden waarin je foto's zijn opgeslagen. Dat is natuurlijk lang niet zo toegankelijk als even WhatsApp openen en een foto binnen de app maken.

Een ander nadeel is gelukkig verdwenen. Tot mei 2022 was het alleen mogelijk om bestanden van maximaal 100 MB te versturen, maar WhatsApp heeft die limiet verhoogd naar 2 GB. Daar zit je met een foto niet zo snel aan.

