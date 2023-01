Apps van de week: Beter met geld omgaan en bomen planten vanuit je stoel

Plum en zijn kunstmatige intelligentie helpen je geld opzij te zetten op basis van jouw inkomen. En ZeroCO2 rekent uit hoeveel CO2 je smartphone precies uitstoot. Dit zijn de apps van de week.

Ivory

Twitter heeft alle Twitter-apps van derde partijen geblokkeerd, waardoor ook het populaire Tweetbot niet meer werkt. De makers van Tweetbot hebben hun kennis nu in een app voor Mastodon gestopt: Ivory.

Voor liefhebbers van Tweetbot voelt de nieuwe app direct vertrouwd, terwijl de makers ook de specifieke voordelen van Mastodon een plek geven. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een eigen waarschuwing boven een bericht te plaatsen, waarop mensen moeten klikken voordat ze het bericht kunnen lezen. Zo kan je ze bijvoorbeeld beschermen tegen spoilers over de nieuwste aflevering van een televisieserie.

In tegenstelling tot Twitter is Mastodon 'federated', wat inhoudt dat er geen hoofdsite is voor het sociale medium. In plaats daarvan zijn er veel verschillende sites die met elkaar in contact staan. Een soort eilandjes dus, waarbij elk eiland zijn eigen regels en berichtjes heeft.

Het is in Ivory mogelijk om een lokale tijdlijn te bekijken van de site (server) waar je op zit, of eentje met berichten van andere servers. Ook kun je waarschuwingen bij berichten plaatsen en staat personalisatie hoog in het vaandel.

Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een ander icoontje voor Ivory op je thuisscherm te zetten, zoals een blauw vogeltje met een halo erboven. Verder is de accentkleur van de app in te stellen en kun je kiezen voor hoog of juist laag contrast. De knoppen onderin het scherm zijn vrij aan te passen.

Ivory is gratis te downloaden en zeven dagen te proberen. Daarna is een abonnement nodig van 1,99 euro per maand of 17,99 euro per jaar.

Download Ivory voor iOS (gratis)

Plum

Plum helpt je om meer geld te sparen. De app valt voornamelijk op doordat je ervoor kan kiezen om kunstmatige intelligentie geld voor je opzij te laten zetten.

In de app kun je aangeven hoeveel geld je wekelijks in aparte Plum-potjes wil stoppen. Bijvoorbeeld potjes voor vakantie of een auto. Maar je kunt de app ook voor jou laten bepalen hoeveel er in dat potje moet. Daarvoor kijkt Plum naar je inkomsten en uitgaven. Ook kun je via de app beleggen in cryptovaluta.

Plum biedt je ook de mogelijkheid om een fysieke betaalkaart aan te vragen. Daar zet je dan een bedrag op, om ervoor te zorgen dat je niet te veel geld uitgeeft. De kaart is te gebruiken op alle plekken met een Visa-logo of te linken aan een Google Wallet zoals je normale bankpas. Voor de kaart is wel een abonnement van 2 euro per maand nodig.

Plum is al een tijdje uit in Groot-Brittannië, waar gebruikers rente ontvangen over het geld dat ze sparen. Dat is in Nederland helaas niet het geval.

Download Plum voor Android of iOS (gratis)

ZeroCO2

Wat is de CO2-voetafdruk van je smartphone eigenlijk? ZeroCO2 kijkt naar je dataverbruik om je daar inzicht in te kunnen geven. De makers van de app baseren zich op het idee dat datacentra, van bijvoorbeeld clouddiensten, een hoog energieverbruik hebben en daardoor veel CO2 uitstoten.

In een handige grafiek kun zien voor hoeveel CO2-uitstoot jouw telefoon zorgt. Ter compensatie kun je tegen betaling een boom laten planten. Je ontvangt dan een certificaat waarop staat wat voor soort boom geplant is en op welke locatie. Ook is te zien hoeveel kilo CO2 de boom in zijn leven zal wegwerken.

Download ZeroCO2 voor iOS (gratis)

