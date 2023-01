Treinreizigers kunnen vanaf dinsdag in- en uitchecken met bankpas en mobiel

Treinreizigers kunnen vanaf aanstaande dinsdag op veel treintrajecten in- en uitchecken met een bankpas, creditcard of smartphone. De betaalkaart of smartphone moet dan wel over de mogelijkheid om contactloos te betalen beschikken.

In- en uitchecken met een betaalkaart of telefoon is vanaf 31 januari mogelijk bij de NS. Ook op bepaalde treintrajecten van Arriva en Qbuzz wordt het mogelijk om met een smartphone of pinpas te reizen.

De techniek voor het inchecken met de bankpas is de afgelopen jaren al op verschillende plekken getest. De afgelopen maanden deden ruim drieduizend reizigers mee aan een proef bij de NS.

Met de bankpas of telefoon kun je alleen tegen vol tarief in de tweede klas reizen. Voor kortingen of een reis in de eerste klas moeten reizigers een kaartje kopen of een ov-chipkaart gebruiken.

Naar verwachting is in- en uitchecken met betaalkaarten en smartphones eind maart mogelijk in het hele ov.

