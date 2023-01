Almeerder opgepakt vanwege handel in gegevens tientallen miljoenen mensen

Het cybercrimeteam van de Amsterdamse politie heeft een 25-jarige man uit Almere aangehouden. De man wordt ervan verdacht persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen mensen van over de hele wereld te hebben gestolen.

De aanhouding vond eind november plaats. De verdachte zat tot 15 december in volledige beperkingen. Daarom is de aanhouding woensdag pas bekendgemaakt.

De verdachte is in beeld gekomen bij een onderzoek van de Oostenrijkse politie. In mei 2020 werd op een forum voor cybercriminelen een dataset met miljoenen adres- en persoonsgegevens aangeboden. De data waren afkomstig van de Geburen Info Service GmbH (GIS). Dat is een organisatie die de kijk- en luistergelden in Oostenrijk int.