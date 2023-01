Storing in clouddienst Microsoft 365 verholpen

De storing in de online dienst Microsoft 365 is woensdagmiddag verholpen. Door de storing waren de online versies van bijvoorbeeld tekstverwerker Word, e-mailprogramma Outlook en Teams niet of moeilijk bereikbaar.

Microsoft heeft woensdagochtend op Twitter bevestigd dat er problemen met de dienst waren. De storing is rond 8.00 uur ontstaan.

Op de website Allestoringen.nl kwamen duizenden meldingen vanuit Nederland binnen. Maar ook buiten Nederland hadden veel gebruikers problemen.

Om de storing te verhelpen, heeft Microsoft een wijziging in het netwerk teruggedraaid. Het bedrijf vermoedt dat die aanpassing de storing heeft veroorzaakt.

Woensdag rond 14.00 uur waren de problemen bij de meeste Microsoft 365-gebruikers opgelost.

