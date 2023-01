Donald Trump krijgt weer toegang tot zijn accounts op Facebook en Instagram

"De normale gang van zaken is dat het publiek van een voormalig president van de Verenigde Staten moet kunnen horen op onze platforms". De vraag die het Meta zichzelf stelde is of er nu nog steeds sprake zijn van "buitengewone omstandigheden" om de blokkade in stand te houden. Dat is niet het geval, en dus geeft het bedrijf gehoor aan de oproep van het team van Trump.