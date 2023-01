Google ziet komst ChatGPT als bedreiging voor eigen toekomst

De komst van ChatGPT is bij Google ingeslagen als een bom, zo blijkt uit een reconstructie van The New York Times . De zoekgigant ziet de chatbot als een groot gevaar voor het voortbestaan van het bedrijf. Daarom zijn zelfs de oprichters van het bedrijf opgetrommeld om de crisis te bezweren.

ChatGPT is een chatbot. Het programma werkt op basis van kunstmatige intelligentie (AI). De software kan vragen beantwoorden, maar ook opdrachten uitvoeren. De testversie werkt al zo goed, dat al heel veel mensen er gebruik van hebben gemaakt.

Dat is ook bij Google niet onopgemerkt gebleven. Het heeft zelfs tot een 'code rood-situatie' geleid, schrijft de Amerikaanse zakenkrant op basis van bronnen.

De zoekgigant is bang dat ChatGPT de manier waarop mensen in de toekomst naar informatie zoeken flink gaat veranderen. Dat raakt het bedrijf op zijn gevoeligste plek. De zoekmachine is het product waar Google groot mee is geworden en waar nog steeds veel geld mee wordt verdiend.

Wat is en kan ChatGPT? ChatGPT is een soort chatbot met kunstmatige intelligentie en is afkomstig van OpenAI, een bedrijf dat mensen wil helpen via AI.

Je kan een gesprek voeren met ChatGPT, maar ook vragen stellen als 'Geef me drie recepten voor pasta met kip', 'Wat zijn de vijf leukste uitjes in Den Bosch?' en 'Hoe kan ik het best een muur schilderen?'.

ChatGPT kan ook helpen op school. Je kunt vragen om een opstel van vijfhonderd woorden over de Tweede Wereldoorlog, vijf originele invalshoeken voor een verhaal over economische crises, of een samenvatting van een ingewikkelde tekst in tweehonderd woorden.

De antwoorden zijn vaak bruikbaar en goed, maar soms is ChatGPT nog wat houterig. Ook kan het programma onjuiste informatie geven.

Volgens The New York Times zijn oprichters Larry Page en Sergey Brin in december uitgenodigd door topman Sundar Pichai om over het gevaar van de chatbot te praten. ChatGPT was toen pas net uitgebracht.

De oprichters hebben over het AI-ontwikkelingsprogramma van Google gesproken. Ook hebben ze advies gegeven over hoe de zoekmachine met chatbotfuncties kan worden uitgerust.

Mede op basis van de adviezen van de oprichters, wil het bedrijf later dit jaar meer dan twintig nieuwe producten presenteren. Daaronder een versie van de zoekmachine die werkt als een chatbot.

De nieuwe producten zullen waarschijnlijk veel overeenkomsten met ChatGPT hebben. Google hoopt dat mensen daardoor zijn zoekmachine blijven gebruiken, in plaats van over te stappen naar de concurrent.

