Twitter-verdienmodel op de schop: minder advertenties, reclamevrij abonnement

Twitter gaat het over een andere boeg gooien. Waar het verdienmodel van het sociale medium voorheen altijd was gebaseerd op reclameopbrengsten, zal het binnenkort minder advertenties gaan tonen. Ook komt er een abonnement waarmee gebruikers Twitter volledig reclamevrij kunnen gebruiken.

"Advertenties komen te vaak voor op Twitter en zijn te groot. Ik onderneem stappen om beide in de komende weken aan te pakken", zegt Twitter-eigenaar Elon Musk zaterdag. Ook "komt er een hoger geprijsd abonnement dat nul advertenties toestaat".

Tot voor kort moest Twitter het vooral hebben van reclameopbrengsten, voordat het halverwege december vorig jaar een betaalde abonnementsdienst lanceerde. Gebruikers krijgen in ruil voor de dienst een gewild blauw verificatievinkje.

Twitter Blue is momenteel beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Australië en Japan. Met een duurder abonnement krijgen gebruikers binnenkort dus ook geen reclame meer te zien.

Musk, de topman van autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, nam Twitter in oktober over. Kort daarna reorganiseerde hij het bedrijf. Daarbij ontsloeg hij ongeveer de helft van het personeel. Het massaontslag leidde tot bezorgdheid dat het bedrijf onvoldoende personeel overhield om de inhoud van berichten te modereren. Het aantal racistische en haatdragende tweets is toegenomen en dat schrikt grote adverteerders af.