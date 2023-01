Twaalfduizend banen op de tocht bij Google-moederbedrijf Alphabet

Delen via E-mail

Google-moederbedrijf Alphabet gaat wereldwijd twaalfduizend banen schrappen, meldt persbureau Bloomberg vrijdag. Dat aantal staat gelijk aan ongeveer 6 procent van het personeel. De meeste ontslagen vallen op de verkoop- en marketingafdelingen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Alphabet-topman Sundar Pichai heeft de reorganisatie aangekondigd in een e-mail aan het personeel. De zoekgigant meldde afgelopen najaar dat het bedrijf last heeft van tragere groei. Dat komt doordat adverteerders voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.

Volgens Alphabet zijn de maatregelen nodig om de toekomstige groei veilig te stellen. De banenreductie maakt deel uit van een breder streven van het bedrijf om zijn kosten te verlagen en de organisatie efficiënter in te richten.

De techgigant heeft laten weten dat getroffen medewerkers hulp krijgen bij het vinden van een andere baan. "Het is niet duidelijk of de reorganisatie ook gevolgen heeft voor Google-personeel in Nederland", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.