Kansspelautoriteit straft illegale gokwebsite met boete van 900.000 euro

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Shark77 Limited een boete van 900.000 euro opgelegd. Het online casino had zonder vergunning spelers in Nederland toegang gegeven tot kansspelen. Dat is niet toegestaan.

Op de website van Shark77 werden casinospelen en sportweddenschappen aangeboden. De gokwebsite had geen technische maatregelen genomen om deelnemers uit Nederland te weren.

Casinobedrijven mogen Nederlanders alleen online kansspelen aanbieden als ze een vergunning van de Ksa hebben. Daarvoor gelden strenge regels, zoals voorschriften voor een eerlijk spelverloop. Daarnaast moeten de voorschriften spelers beschermen tegen gokverslaving.

Op 1 oktober 2021 zijn online kansspelen in Nederland onder strikte voorwaarden gelegaliseerd. De Ksa houdt toezicht op online gokken en moet illegale aanbieders aanpakken.

Eerder

Aanbevolen artikelen