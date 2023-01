Het dilemma van ouders: hoe ga je om met de schermtijd voor je kind?

Veel kinderen willen niets liever dan bijvoorbeeld netflixen, gamen, tiktokken of YouTube-video's kijken. Dat stelt ouders voor een dilemma: hoeveel schermtijd geef ik mijn kind en wat laat ik ze wel of niet doen? Je moet niets verbieden, zeggen experts. Dat werkt averechts.

"Ik heb niets tegen iPads of schermpjes." Met die opmerking opent orthopedagoog en kinderpsycholoog Daniëlle Goedhart het gesprek met NU.nl. "Het hoort bij deze tijd. Je moet je kinderen leren er goed mee om te gaan."

Volgens Goedhart is het belangrijk dat ouders controle houden. Op Netflix kun je profielen met leeftijdsbeperkingen instellen. Ook op de spelcomputer kan de ouder bepalen welke games het kind mag spelen.

Maar bij TikTok en YouTube is dat een ander verhaal. "Die passen content aan aan het kijkgedrag van het kind. Als ouder heb je bijna geen controle over wat ze gaan zien."

Dat roept de vraag op of ouders hun kind moeten verbieden om bijvoorbeeld YouTube of TikTok te gebruiken. Dat is volgens Ingmar Franken, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, geen goed idee. "Niets is zo interessant en aantrekkelijk als wanneer het verboden is."

"Als je als ouder dingen gaat verbieden of beperkingen oplegt, gaan kinderen het ergens anders zoeken", zegt Franken. "Je hebt er dan geen toezicht of invloed meer op."

Geen gulden regel voor schermtijd

Naast met de vraag wat kinderen mogen kijken of doen, worstelen veel ouders ook met de vraag hoeveel schermtijd ze hun kind moeten geven. Volgens Goedhart is daar geen gulden regel voor. "Het is heel erg afhankelijk van het kind en de leeftijd."

"Er zijn kinderen die niets anders willen dan naar een beeldscherm kijken. Dan zorgt schermtijd voor duidelijkheid", legt Goedhart uit. "Maar er zijn ook kinderen die na een tijdje zelf iets anders gaan doen. Dan is schermtijd minder belangrijk."

Ouders moeten vooral kijken naar de balans, vindt Koen Schobbers, auteur van het boek Mijn gamende kind. Hij adviseert daarom de 'Spel Schijf van Vijf', waarbij er evenwicht moet zijn tussen sociale contacten, slaap, studie, sport en spel.

"Als dat in balans is, is er geen discussie over schermtijd", vertelt Schobbers. Bij een goede balans hebben kinderen geen tijd om uren achter een beeldscherm door te brengen".

Afname van creativiteit is een alarmsignaal

Meerdere wetenschappelijke onderzoeken laten volgens Goedhart een verband zien tussen schermtijd en creativiteit bij kinderen. "Hoe meer tijd kinderen doorbrengen achter bijvoorbeeld een tablet, hoe minder creatief ze zijn in het eigen spel. Ze weten dan niet meer waarmee ze kunnen spelen en hoe ze dat doen. Dat is voor mij echt een signaal dat een kind te veel schermtijd heeft gekregen."

Soms denken ouders dat kinderen die bijna niet van het beeldscherm weggehouden kunnen worden verslaafd zijn aan bijvoorbeeld TikTok of gamen. Volgens Franken kan dat niet: "Tot nu toe is alleen gokverslaving erkend als een verslaving die niet afhankelijk is van middelen als alcohol en drugs."

Ouders moeten volgens Franken niet te snel het stempeltje 'verslaving' gebruiken. "Er is pas sprake van een verslaving als het onmogelijk is om ergens mee te stoppen en alles voor de verslaving moet wijken. En wat heb je liever: een kind dat gamet, of een kind dat aan de alcohol of drugs zit?"

