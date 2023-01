Lifehack: Zo volgt Google je overal (en zo zet je het uit)

Delen via E-mail

Wil je weten waar je allemaal bent geweest in je leven, dan kun je Google om hulp vragen. Met deze tips haal je alles uit de locatiegegevens die het bedrijf verzamelt.

Waar je ook bent: als je een telefoon bij je hebt en bent ingelogd met een Google-account, dan word je gevolgd. Ook als je bijvoorbeeld geen gebruikmaakt van een dienst als Google Maps, houdt je smartphone via je locatiegeschiedenis bij waar je allemaal bent geweest.

Het kan heel handig zijn om die gegevens op te slaan. Zo kun je terugzien op welke plek je het vaakst komt, hoe dat restaurant ook alweer heette waar je vorige maand hebt gegeten of wanneer die vakantie naar IJsland nou precies was.

Om te zien of de locatiegeschiedenis bij jou staat ingeschakeld, ga je naar de pagina Mijn Google-activiteit . Hier kun je zien wat Google allemaal over jou bijhoudt, zoals je browsegeschiedenis en alle YouTube-video's die je hebt bekeken.

Onder het kopje 'Locatiegeschiedenis' zie je of deze functie bij jou is geactiveerd. Daar kun je Google toestemming geven om je te volgen.

Ga naar Google Maps op je telefoon of je desktop, open het menu en kies voor 'Je tijdlijn'. Je ziet nu een grote wereldkaart met allemaal rode puntjes op de plekken waar je bent geweest. Tik op een van die punten om te zien welke locatie het is. Je kunt ook een datum invoeren om te zien waar je op die dag allemaal bent geweest. Ben je benieuwd waar je het vaakst komt, dan tik je onderaan het scherm op het rode vak met het aantal 'plaatsen' dat je hebt bezocht. Daar worden je meestbezochte locaties automatisch gerangschikt, maar je kunt ook je laatst bezochte plekken selecteren. Hier kun je ook gemakkelijk je bijzonderste uitstapjes terugvinden.

Zo'n overzicht kan handig en leuk zijn, maar misschien vind je het een eng idee dat een groot bedrijf je overal volgt. Wil je je privacy beschermen, dan kun je de optie beter uitschakelen.



Ga vanuit de tijdlijn naar 'Locatiegeschiedenis beheren' en kies daar voor 'Uitzetten'. Gaat het vooral om één locatie waar je je voor schaamt, dan kun je ook een enkele plek uit je resultaten verwijderen. Open een locatie vanuit je tijdlijn op je telefoon, druk op de drie puntjes en kies 'Alle bezoeken verwijderen'.



Nu kun je je tijdlijn en locatiegeschiedenis zelf niet meer inzien. Wil je dat Google echt helemaal niks over je weet, dan moet je helaas drastischer te werk gaan. Je kunt alles helemaal uitschakelen, maar het nadeel is dat andere diensten van het bedrijf dan niet meer zo goed werken.



Wil je daarvoor kiezen, ga dan weer naar de pagina 'Mijn Google-activiteit', kies voor 'Web- en app-activiteit' en schakel dit uit. Google slaat nu helemaal niets meer op over jouw activiteiten.