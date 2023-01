Apps van de week: Netflix krijgt een make-over

De Netflix-app krijgt een make-over en de eerste functies van Grip komen naar de ABN AMRO-app. Dit zijn de apps van de week.

Netflix

De Netflix-app heeft een flinke cosmetische update gekregen. Dat betekent dat er geen nieuwe functies zijn toegevoegd, maar dat alles er beter uitziet en ook nog eens soepeler werkt.

Wat direct opvalt als je de app opent, is de grote afbeelding van een serie of film. Beweeg jij je smartphone, dan beweegt het plaatje niet alleen mee, maar zie je ook de belichting veranderen. Het is een klein, maar leuk detail.

Tik je op een film of serie, dan ontvouwt zich een kaartje met informatie. Door naar beneden te swipen, verdwijnt deze pagina weer en ben je weer terug bij het hoofdmenu of je kijklijst. Op deze manier kun je makkelijker en sneller door het aanbod struinen.

Download Netflix voor Android of iOS (gratis)

ABN AMRO

Klanten van ING en de Rabobank kunnen in de apps vooruitkijken naar komende inkomsten en uitgaven, maar in de ABN AMRO-app was dat nog niet mogelijk. Tot nu, met de toevoeging van 'Toekomst'.

Deze functie was eigenlijk onderdeel van de app Grip van ABN AMRO, maar is nu vast onderdeel van de bankapp geworden. Je kunt tot dertig dagen vooruitkijken. De app kijkt daarvoor wat er eerder is af- en bijgeschreven.

Grip is niet meer te downloaden in de App Store of Play Store, omdat ABN AMRO de functies van deze app langzaam overzet naar de bankapp. Zo wordt het binnenkort ook mogelijk om een overzicht van je abonnementen te bekijken en deze makkelijk op te zeggen.

Foto: ABN Amro

Download ABN AMRO voor Android of iOS (gratis)

Stardew Valley

In de populaire game Stardew Valley moet je een boerderij opzetten en kun je vriendschappen sluiten met buurtgenoten. De aandoenlijke game kwam drie jaar geleden naar smartphones, maar sindsdien heeft de versie voor pc en spelcomputers allerlei updates gekregen. Al die vernieuwingen zijn nu ook aan de smartphoneversie toegevoegd.

Zo kunnen spelers een heel nieuw gebied ontdekken: Ginger Island, met nieuwe personages, dialogen, minigames en opdrachten. Ook de mogelijkheden voor de boerderij zijn uitgebreid. Je kan bijvoorbeeld struisvogels houden en je huis verder uitbouwen.

Bovenal zijn er een hele hoop kleine dingen aangepast die het spelen makkelijker maken: je kunt nu praten met mensen terwijl je op een paard zit, of meubels buiten plaatsen.

Maker Eric Barone zegt dat deze grote update gezien kan worden als een nieuwe start voor de smartphoneversie, waardoor volgende updates sneller zullen verschijnen.

Foto: Stardew Valley

Download Stardew Valley voor Android of iOS (gratis)

