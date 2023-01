TikTok labelt accounts van publieke omroepen vanwege overheidsfinanciering

TikTok gaat de accounts van onder meer de Nederlandse publieke omroep voorzien van een label. Dat label geeft aan dat de organisatie achter het profiel door de overheid wordt gefinancierd. Naast de Nederlandse publieke omroep gaat het om de publieke media van veertig andere landen.

Alle organisaties die redactioneel of beleidsmatig beïnvloed of gecontroleerd worden door een overheid krijgen zo'n label. Daarmee wil TikTok gebruikers naar eigen zeggen "de juiste, transparante en bruikbare context" bieden.

Het sociale netwerk toetst zelf of media in meer of mindere mate door de staat worden gecontroleerd of gefinancierd. Zestig media-experts moeten die beoordeling uitvoeren.