Twitter geeft toe externe apps te blokkeren

Twitter heeft bevestigd dat het een aantal externe apps bewust heeft geblokkeerd. Het socialemediabedrijf handhaaft naar eigen zeggen regels die al langer bestaan. Onder andere Tweetbot, Twitterrific en Fenix kampen sinds vorige week met problemen door de afsluiting.

Met de externe apps is het bijvoorbeeld mogelijk meerdere accounts te beheren of het publicatiemoment van tweets in te plannen. De apps konden daarvoor tot voor kort via een speciale koppeling verbinding maken met de systemen van Twitter.

De apps krijgen sinds week donderdag geen toegang meer tot het sociale medium. Gebruikers dachten eerst dat het om een storing bij Twitter ging.

In een tweet meldt het bedrijf dat het "al langer bestaande regels" rond de toegang voor externe apps heeft besloten te handhaven. Onduidelijk is wat die regels precies zijn.

"Tweetbot bestaat al tien jaar en we hebben ons altijd aan de regels van Twitter gehouden", reageert softwarebedrijf Tapbots, de maker van Tweetbot, op de tweet van Twitter. "Als er een bestaande regel is waar we niet aan voldoen, doen we dat graag alsnog, als dat mogelijk is. Maar we moeten wel weten welke regel dat is."

Twitter-eigenaar Elon Musk wil meer inkomsten halen uit het platform. In de eigen app en webversie van Twitter verschijnen advertenties tussen de tweets. In apps als Tweetbot gebeurt dat niet, waardoor Musk geld misloopt. Dat is vermoedelijk de reden achter de plotselinge blokkade van de externe apps.

