Bijna drie keer zoveel gevallen van cybercrime in 2022 als voor coronapandemie

Ook criminelen hebben tijdens de coronapandemie ontdekt dat ze thuis kunnen werken. Criminaliteit vindt nu vaker online plaats dan voor de corona-uitbraak. Vorig jaar registreerde de politie bijna drie keer zoveel gevallen van internetcriminaliteit als in 2019.

In 2019, het jaar voor de corona-uitbraak, heeft de politie 4.715 gevallen van internetcriminaliteit vastgesteld. Tijdens de coronajaren zag de politie traditionele criminaliteit als inbreken of zakkenrollen afnemen, maar cybercrime juist flink toenemen.

Vorig jaar registreerde de politie 13.949 gevallen van online criminaliteit. Dat zijn net iets minder zaken dan in het recordjaar 2021. Toen verwerkte de politie 14.171 gevallen. Toch laten de cijfers over 2022 zien dat criminelen ook na de coronapandemie graag vanuit huis blijven werken.

In vergelijking met 2021 is vorig jaar is het aantal gevallen van klassieke criminaliteit weer gestegen. Toch lag het aantal traditionele misdrijven nog altijd iets onder het niveau van 2019.