Twitter blokkeert zonder aankondiging toegang voor externe apps

Een aantal alternatieve apps voor Twitter, waaronder Tweetbot en Twitterrific, hebben geen toegang meer tot het sociale netwerk. Elon Musk heeft de toegang zonder aankondiging laten blokkeren.

Met alternatieve apps is het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere accounts te beheren of om de publicatie van tweets in te plannen. De externe apps konden daarvoor tot voor kort via een speciale koppeling verbinding maken met de systemen van Twitter.