Lifehack: Deze apps helpen je om beter te slapen

Slapen is misschien wel het belangrijkste wat je iedere dag doet. Met deze apps verbeter je je nachtrust en houd je bij hoe goed je slaapt.

De app Sleep Cycle ( iOS en Android ) komt daarbij goed van pas. In grafieken krijg je te zien hoelang je precies hebt geslapen, hoelang je in elke slaapfase hebt doorgebracht en of je vaak van lighouding bent veranderd. Vervolgens gebruikt de app die gegevens om je op het ideale moment wakker te maken: als je heel licht aan het slapen bent. Je zet dus geen wekker meer op een specifieke tijd, maar kiest een tijdvak van een half uur waarin je gewekt wilt worden. De app Pillow werkt op een vergelijkbare manier, maar is alleen op iOS beschikbaar. Hij werkt wel erg goed in combinatie met een Apple Watch. Als je dit horloge om je pols houdt tijdens je slaap, wordt elke beweging en ademhaling vastgelegd.

Heb je 's avonds moeite met in slaap komen omdat je nog druk ligt te piekeren? Dan kan een korte meditatiesessie een goede aanrader zijn. Je valt immers beter in slaap als je helemaal tot rust bent gekomen.



De bekendste meditatie-app is Headspace (iOS en Android). Sluit je een abonnement af, dan krijg je toegang tot allerlei speciale programma's, bijvoorbeeld om je concentratie te verbeteren of stress te verminderen. Ook vind je hier oefeningen en meditaties om beter mee in slaap te vallen.



De app Calm (iOS en Android) is speciaal bedoeld om mee in slaap te vallen. Deze app vertelt je een verhaaltje voor het slapen gaan, zodat je helemaal ontspannen aan je nachtrust begint. Je kunt bijvoorbeeld een verhaal laten voorlezen, wegdromen bij goede slaapgeluiden of ademhalingsoefeningen doen. Het nadeel is wel dat een abonnement nogal duur is, maar je kunt de app eerst gratis proberen voordat je je portemonnee trekt.