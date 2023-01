Apps van de week: Train je brein door je vrienden uit te dagen

Houd je jaardoelen vol en train je hersenen met een uitdaging. Dit zijn de apps van de week.

Gola

In plaats van te proberen om je goede voornemens vol te houden, kun je er ook voor kiezen om jezelf doelen te geven voor het nieuwe jaar. Iets om naartoe te werken. De nieuwe Nederlandse app Gola helpt je om die doelen te bereiken.

Doelen plaats je in verschillende categorieën. Zo kun je één enkel doel invullen, bijvoorbeeld het rennen van een marathon. Maar je kunt ook subdoelen opstellen, zoals het schrijven van meerdere hoofdstukken van een boek.

In de app zie je via een percentage hoever het jaar al is gevorderd. Je kunt herinneringen instellen zodat de app je regelmatig een duwtje geeft dat je je doelen niet moet vergeten.

Gola is gratis te downloaden, maar niet gratis te gebruiken. Je betaalt 2,99 euro per jaar of eenmalig 7,99 euro om meer dan twee doelen te kunnen invullen.

TMNT: Shredder's Revenge

Netflix breidt zijn aanbod aan smartphonegames verder uit met TMNT: Shredder's Revenge. Deze nieuwe game met de Teenage Mutant Ninja Turtles in de hoofdrol lijkt zo uit de jaren tachtig te komen.

Dat komt deels doordat de game gebaseerd is op de oude animatieserie, maar ook omdat dit een ode is aan de games uit die periode. In de vlotte 2D-actiegame vecht je als de bekende ninjaschildpadden tegen talloze slechteriken.

En dat hoef je niet alleen te doen; met drie andere spelers kun je allemaal een eigen schildpad besturen. Ook kun je spelen als bekende TMNT-personages April O'Neil, Master Splinter en Casey Jones.

Met relatief korte maar uitdagende levels, is dit een uitstekende smartphonegame die je helemaal gratis kunt spelen zonder reclames en in-appaankopen. Maar daarvoor heb je wel een Netflix-abonnement nodig.

SmartFriends

Met de app SmartFriends daag jij je vrienden uit met lastige breinbrekers. Elke dag staat er een nieuwe uitdaging klaar die je zo snel mogelijk probeert op te lossen. Je moet bijvoorbeeld raden wat de volgende afbeelding in een reeks zal zijn. Daarvoor moet je goed kijken naar de kleuren en vormen.

Het idee achter de app is dat het goed zou zijn om dagelijks je hersenen te trainen. Wereldwijd krijgt iedereen dezelfde uitdaging. Achteraf kun je kijken hoe je 't ten opzichte van je vrienden hebt gedaan.

Sinds de nieuwste update is er ook een premiumversie van de app. Daarmee worden advertenties verwijderd en krijg je extra uitdagingen in de app.

Deze premiumversie is gratis als je twee vrienden hebt uitgenodigd die de app ook downloaden. Anders kost het eenmalig 3,49 euro. Een Android-versie is in de maak.

