Voor 't eerst meer abonnementen via glasvezel dan via koper in Nederland

Voor het eerst zijn er in Nederland meer abonnementen via glasvezel dan via koper. Dat blijkt woensdag uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het aantal Nederlandse huishoudens met een glasvezelaansluiting steeg in het derde kwartaal van vorig jaar met 290.000 naar ruim 5,3 miljoen. Op de glasvezelnetwerken waren 2,39 miljoen abonnementen aangesloten. Dat is een stijging van 11.000 ten opzichte van het tweede kwartaal. Tegelijkertijd daalde het aantal abonnementen via koper met 6.000 naar 2,25 miljoen.

Internetverbindingen via glasvezel zijn een stuk sneller dan via bestaande infrastructuren als kabel of (een upgrade van) het kopernetwerk. Toch is het aantal abonnementen via de kabel met 3,83 miljoen nog steeds het grootst. Dat is wel een daling van 20.000 ten opzichte van het vorige kwartaal.

Den Haag is de gemeente met de meeste adressen waar glasvezel beschikbaar is: ruim 150.000. Daarvan heeft minder dan 20 procent ook daadwerkelijk een abonnement op glasvezel. Ameland, Harderwijk en Waalre zijn de gemeenten met het grootste aantal glasvezelaansluitingen: tussen de 70 en 80 procent.

Bij de uitrol van glasvezel in ons land heeft KPN tot nu toe het grootste deel voor zijn rekening genomen: tussen de 60 en 65 procent. Het aandeel van DELTA Fiber ligt tussen de 15 en 20 procent. Open Dutch Fiber is goed voor 5 tot 10 procent.

In de Telecommonitor staan ook cijfers over het gebruik van mobieltjes Zo blijkt onder meer dat het aantal verstuurde sms'jes met 6,3 procent is gestegen naar 613 miljoen. Het aantal belminuten via mobiel daalde met bijna 10 procent tot 9,8 miljard. Het dataverbruik via een mobiele verbinding steeg met 6 procent naar 428 miljoen gigabyte.

