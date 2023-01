Bestormers Braziliaans parlement waren autoriteiten te slim af op sociale media

Sociale media hebben een belangrijke rol gespeeld bij de bestorming van het Braziliaanse parlement en andere overheidsgebouwen afgelopen zondag, concluderen onderzoekers. Door woorden te vervormen wisten de bestormers lange tijd buiten beeld van de autoriteiten te blijven.

Influencers gebruikten de zin "Festa da Selma" om "patriotten" op te roepen overheidsgebouwen te bestormen. Daarbij was het woord "Selma" een verbastering van de strijdkreet "Selva". Door het woord "Selma" te gebruiken in plaats van "Selva" bleven de plannen van oproerkraaiers lange tijd onder de radar van de autoriteiten.

Ook maakten de bestormers veel gebruik van de berichtendienst Telegram. Daar is sowieso bijna geen toezicht op mogelijk omdat berichten versleuteld zijn. Via de berichtendienst werden data en tijdstippen gedeeld waarop bussen vanuit minstens zes regio's naar het 'feest' in de hoofdstad zouden vertrekken.

Braziliaanse onderzoekers signaleerden al voor de presidentsverkiezingen in oktober veel onrust op sociale media, schrijft The Washington Post. Ze waarschuwden daarom voor het risico op een soortgelijk incident als de bestorming van het Amerikaanse Capitool in januari 2021.

Op sociale media verscheen veel desinformatie. Daarnaast ging net als in de Verenigde Staten de oproep "Stop the Steal" ("Stop het stelen van de verkiezingen") rond. Er waren zelfs oproepen tot een staatsgreep als Bolsonaro de verkiezingen zou verliezen.

Twijfel als voedingsbodem voor onrusten

Volgens Herbert Bos, hoogleraar Systeembeveiliging aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zorgt het Braziliaanse verkiezingssysteem ervoor dat de uitslag in twijfel getrokken kan worden.

"Er werd een apparaat gebruikt voor identificatie, het stemmen en het tellen. Het is niet te controleren of het apparaat de stemmen ook echt eerlijk heeft geregistreerd en geteld", zegt hij. Volgens Bos is er geen enkele indicatie dat er is gerommeld met de verkiezingen.

Lula won de verkiezingen, waarmee een eind kwam aan het presidentschap van Bolsonaro. Mede doordat de oud-president zijn nederlaag in eerste instantie niet wilde erkennen, hebben zijn aanhangers zich niet bij de uitslag neergelegd.

Zondag liet Bolsonaro pas uren na de bestorming van zich horen. "Vreedzame demonstraties maken volgens de wet deel uit van de democratie", schreef de oud-president op Twitter. "Het plunderen en bestormen van openbare gebouwen is een misdaad."

Daarin zijn parallellen te zien met de bestorming van het Capitool. Tijdens die rellen hulde de Amerikaanse oud-president Donald Trump, die ook zijn verkiezingsnederlaag weigerde te erkennen, zich uren in stilzwijgen.

Sociale media versterken het geluid van kleine groep

Braziliaanse onderzoekers waarschuwen dat extremistische politieke opvattingen, in combinatie met grote hoeveelheden desinformatie, via sociale media wereldwijd worden uitgedragen. Daardoor kan volgens de onderzoekers ook in andere landen een voedingsbodem voor onrust ontstaan.

"Het gevaar voor onrust is groter als er ruimte voor twijfel is bij de verkiezingsuitslag", zegt Bos. "Daarnaast moeten er ook partijen zijn die er baat bij hebben om onrust te veroorzaken. In de VS en Brazilië speelt dat vooral de rechts-populistische partijen in de kaart."

