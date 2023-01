Eerste raketlancering vanuit West-Europa mislukt

De eerste lancering van een ruimteraket vanuit West-Europa is na een foutloze start alsnog mislukt. Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit probeerde maandagavond met een Boeing 747 negen satellieten de ruimte in te krijgen.

Ook de vlucht van die raket leek goed te gaan, maar plots ging het alsnog mis. "Het lijkt dat we met een afwijking te maken hebben waardoor we niet in een baan om de aarde kunnen komen", zei Virgin Orbit op Twitter over de problemen.