Opvallende aankondigingen op techbeurs: oven met livestream en een plassensor

Techbeurs Consumer Electronic Show (CES) zit er weer op voor dit jaar. Afgelopen week werden er honderden nieuwe producten aangekondigd in Las Vegas. In dit artikel lees je over een aantal van de opvallendste.

De CES is een van de belangrijkste technologiebeurzen van het jaar. Grote en kleine bedrijven kondigen er hun plannen voor het komende jaar aan. Op de beurs zijn veel concepten en bizarre gadgets te vinden die nieuwe technologie demonstreren, maar ook producten die op een later moment daadwerkelijk in de winkels komen.

PS5-controller voor mensen met beperking

Een voorbeeld van dat laatste is Project Leonardo van Sony. Dat is een controller voor de PlayStation 5, bedoeld voor mensen met een motorische beperking.

De controller ziet er dankzij zijn ronde vorm opvallend uit. De knoppen zijn volledig aanpasbaar en hij kan plat op tafel liggen, zodat spelers hem niet vast hoeven te houden. Wanneer en tegen welke prijs Project Leonardo verschijnt, is nog onbekend.

Sony-topman Jim Ryan presenteert Project Leonardo. Foto: EPA

Plaspaneel van Withings

Withings presenteerde een opvallende gadget voor in de wc: de U-Scan. Je hangt hem in de pot zoals een toiletblok en dan is het de bedoeling dat je op het paneel plast.

Vervolgens analyseert een sensor in het apparaatje verschillende lichaamswaarden. Via een app krijgen gebruikers inzicht in bijvoorbeeld vitamine C-waarden en de pH-waarde (de zuurgraad). Die laatste kan wijzen op mogelijke tekorten in het dieet van de gebruiker, zoals te weinig groenten of proteïnen.

De U-Scan gaat 500 euro kosten en is in het voorjaar te koop. Er worden cartridges meegeleverd die honderd metingen per stuk kunnen doen. Deze cartridges zijn navulbaar. Ook worden handschoenen meegeleverd.

Nieuwe Lenovo-laptop heeft dubbel scherm

De Lenovo Yoga Book 9i is een laptop die bestaat uit twee oledschermen van 13,3 inch en een los toetsenbord. De schermen kun je naar binnen en buiten vouwen. Zo kun je het apparaat als tablet gebruiken of als een laptop met twee schermen boven of naast elkaar.

Met het losse toetsenbord kun je op de laptop typen. Het toetsenbord kun je ook op een van de schermen leggen om er een 'ouderwetse' laptop van te maken. Er blijft dan een stukje scherm onder het toetsenbord over waarop je een virtuele touchpad kunt plaatsen om de muis te bedienen.

De Yoga Book 9i verschijnt in juni in de Verenigde Staten en kost 2.100 euro voor de versie met 512 GB aan opslagruimte. Over een Nederlandse verschijningsdatum is niets bekend.

De nieuwe Yoga Book 9i heeft een dubbel scherm. Foto: Lenovo

Livestream vanuit de oven

Samsung presenteerde zijn Bespoke AI Oven, een oven met slimme functies om te helpen met koken. In de oven is een camera geplaatst. Daarmee kunnen mensen via hun telefoon streamen wat er op dat moment gebeurt.

De oven is verder voorzien van kunstmatige intelligentie. Die herkent tachtig verschillende soorten gerechten en ingrediënten en houdt bij of er iets dreigt te verbranden. Een prijs is nog niet bekend.

Een slimme oven van Samsung met ingebouwde camera. Foto: AFP

Machine checkt of avocado rijp is

Het Nederlandse bedrijf One Third heeft een avocadoscanner laten zien die met lasers en kunstmatige intelligentie bepaalt wanneer een avocado rijp is. Het bedrijf heeft ook scanners voor tomaten, aardbeien en bosbessen.

Zo'n scanner zou niet alleen handig zijn om in een supermarkt een eetrijpe avocado te pakken, maar hij moet ook voedselverspilling tegengaan. "Dat is een groot probleem", zegt eigenaar Marco Snikkers van One Third. "En het heeft een enorme invloed op de CO2-uitstoot en het waterverbruik in de wereld."

Een apparaat checkt of je avocado rijp is. Foto: One Third

