Lifehack: Wat je niet moet doen als je de tv schoonmaakt (en wat wel)

Wat je niet moet doen als je de tv schoonmaakt (en wat wel)

Vingerafdrukken, vlekken, stof of lelijke strepen: soms heeft je nieuwe tv een flinke poetsbeurt nodig. Met deze tips doe je dat zonder je scherm te beschadigen.

Een nieuw jaar is begonnen, tijd voor een grote schoonmaak. Heb je het hele huis schoon, dan is het wel zo fijn als die grote flatscreen aan de muur er ook een beetje netjes uitziet. Je hebt dan wel een mooie 4k-tv gekocht, maar hoe krijg je al dat stof en die vlekken er veilig vanaf?

Doe dit niet

Een smart-tv is een delicaat stuk technologie en moet je voorzichtig behandelen. Voordat we vertellen wat je moet doen, geven we eerst een aantal tips over wat je vooral níét moet doen. Gebruik bijvoorbeeld geen glasreiniger zoals Glassex, want daar zit alcohol in. Daar kan het paneel van je tv niet goed tegen. Ook andere schoonmaakmiddelen met alcohol, aceton of ammoniak zijn uit den boze.

Gebruik sowieso niet te veel water, want dat kan in de randen van je tv lopen en de apparatuur beschadigen. Zelfs een te vochtig doekje is geen goed idee. En om die reden kun je ook geen sopje met afwasmiddel maken. Het scherm wordt er wel goed schoon van, maar je kunt het niet veilig afspoelen met veel water.



Zorg daarnaast voor een goed doekje, dat niet te hard is. Toiletpapier, tissues of een theedoek zijn niet geschikt, want die kunnen krassen op je scherm veroorzaken. Pak er het liefst een microvezeldoekje bij.

Doe dit wel

Schakel eerst de tv helemaal uit en wacht eventjes, zodat het scherm een beetje kan afkoelen. Op een warm oppervlak laat je namelijk makkelijker strepen achter.



Pak je microvezeldoekje en poets eerst voorzichtig het stof eraf. Dit kun je ook doen met een soort zacht kwastje, dat speciaal verkocht wordt voor het reinigen van tv's. Soms krijg je zo'n kwastje erbij als je een tv koopt.



Daarna maak je je doek een beetje nat en wring je het goed uit, zodat je niet te veel water achterlaat. Veeg zachtjes over het scherm om de vingerafdrukken en dergelijke weg te poetsen. Druk vooral niet te stevig; je kunt beter een paar keer zachtjes wrijven dan één keer te hard.

Wat als er nog vuil overblijft?

Voor normale vuiligheid zal dit voldoende zijn, maar mocht je toch nog vlekken zien, dan kun je een speciale schoonmaakspray kopen. Of je maakt je eigen mengsel van half water, half azijn. Ook hiervoor geldt dat je de tv niet te nat moet maken. Spuit het middel dus niet rechtstreeks op het scherm, maar maak je doekje een beetje vochtig en poets daar weer mee.

Heeft je tv een dikkere rand, dan hoef je daar niet zo voorzichtig mee te doen. De behuizing is waarschijnlijk van plastic, dus die kun je wel redelijk hardhandig boenen. Pas alleen wel op dat je het scherm niet per ongeluk raakt als je met vloeistoffen of schoonmaakdoekjes in de weer bent.

