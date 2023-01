Winst Samsung daalt hardst in meer dan tien jaar

Samsung heeft last van een gedaalde vraag naar elektronica. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zag zijn winst in het afgelopen kwartaal het sterkst dalen in meer dan tien jaar, blijkt vrijdag uit voorlopige kwartaalresultaten.

Samsung kampt met een zwakke vraag naar geheugenchips, smartphones en beeldschermen. Consumenten proberen hun uitgaven te beperken vanwege de stijgende inflatie. Daardoor ging de bedrijfswinst met 69 procent omlaag naar 4,3 biljoen Zuid-Koreaanse won (zo'n 3,2 miljard euro).

De winst in het vierde kwartaal lag "ver onder de huidige marktverwachtingen", zegt Samsung in een verklaring. Het bedrijf wijt de tegenvallende prestatie onder meer aan het feit dat banken over de hele wereld de rentes opvoeren.

Het is voor het eerst in vier jaar dat Samsung een toelichting op zijn voorlopige kwartaalresultaten geeft. De volledige cijfers over de afgelopen periode komen naar verwachting pas eind deze maand.

In de derde periode van vorig jaar zakte de bedrijfswinst op jaarbasis al met ruim 31 procent. In de kwartalen daarvoor profiteerde Samsung juist nog flink van een sterke vraag naar elektronische apparaten en chips. Die vraag was ontstaan tijdens de coronapandemie, toen veel mensen noodgedwongen thuiszaten vanwege het coronavirus.

