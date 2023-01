Sony zegt dat tekort aan PlayStation 5 na twee jaar voorbij is

Delen via E-mail

"Voor iedereen die een PlayStation 5 wil kopen, zou het vanaf nu veel makkelijker moeten zijn om er eentje te vinden in de winkel", zei Ryan.

De console werd uitgebracht in november 2020. De afgelopen jaren was er meer vraag naar de PlayStation 5 dan dat er aanbod was. Dat kwam grotendeels door een aanhoudend chiptekort. Ook waren er logistieke problemen rond de levering van onderdelen voor de spelcomputers.