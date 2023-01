Apple krijgt boete van 8 miljoen euro vanwege gepersonaliseerde advertenties

Delen via E-mail

De Franse privacyautoriteit CNIL heeft Apple woensdag een boete van 8 miljoen euro opgelegd. De techgigant vroeg gebruikers van de App Store niet om toestemming voor gepersonaliseerde advertenties.

De instellingen stonden automatisch zo ingesteld dat gebruikers gepersonaliseerde advertenties te zien kregen. Daar had het bedrijf toestemming voor moeten vragen, oordeelde de toezichthouder.

De zaak werd aangespannen in 2021 en gaat over een oude versie van Apples besturingssysteem iOS. Inmiddels heeft de techgigant zijn beleid aangepast en vraagt het bedrijf gebruikers toestemming voordat het gepersonaliseerde advertenties weergeeft.

Apple heeft in een reactie laten weten "teleurgesteld" te zijn in het oordeel. Het bedrijf gaat in beroep tegen de uitspraak.