De storing bij Rabobank, waardoor klanten woensdag problemen hadden met internetbankieren, is opgelost.

Volgens de woordvoerder van de bank was de storing het gevolg van een probleem met de IT-infrastructuur, met name met die van de Rabobank-app. Als gevolg daarvan konden meerdere klanten onder meer niet inloggen in die app.