Nederlands motortje dat rolgordijnen slim maakt wint prestigieuze techprijs

Het Nederlandse bedrijf Coulisse heeft op de belangrijke Amerikaanse techbeurs CES de innovatieprijs ontvangen. Het bedrijf kreeg de prijs voor zijn Eve MotionBlinds Upgrade Kit, een motortje dat rolgordijnbuizen op afstand bedienbaar maakt. Met het apparaat haakt Coulisse in op de komst van de belangrijke nieuwe smarthomestandaard Matter.

De Innovation Award gaat naar bedrijven die de organisatie van CES als zeer veelbelovend ziet. Coulisse is een van de dertien Nederlandse bedrijven die zo'n prijs wonnen.

Oprichter en eigenaar Christiaan Roetgering noemt de prijs een kroon op het werk. "Het is een lang traject geweest. Van het ontwerpen van gemotoriseerde zonwering tot het slim maken van onze producten", zegt hij tegen NU.nl. "Nu lopen we zo'n twee jaar voor op de rest."

De Upgrade Kit is de nieuwste uitvinding van Coulisse, die hiervoor samenwerkt met het Duitse Eve. Een opzetstuk met een motortje zorgt ervoor dat bestaande rolgordijnen automatisch op en neer kunnen. Het gordijn is via een app, een afstandsbediening of spraakassistent te bedienen. Handmatig bedienen door aan het koord te trekken kan ook gewoon.

Simpele manier om levensduur te verlengen

Het apparaat is kabelvrij en werkt op een accu. Die kan worden opgeladen met een USB-C-kabel, zonder daarvoor het rolgordijn te hoeven demonteren. Bij gemiddeld gebruik moet de Upgrade Kit een of twee keer per jaar worden opgeladen.

De Upgrade Kit is een simpele manier om de levensduur van rolgordijnen te verlengen, zegt Roetgering. "Om een rolgordijn slim te maken, hoef je niet een compleet nieuwe te kopen als je gordijn verder nog goed is."

Het gaat niet alleen om het gemak, betoogt hij. De rolgordijnen kunnen bijvoorbeeld communiceren met de thermostaat en weerstations om automatisch omhoog of omlaag te gaan. Zo houden ze warmte buiten of juist binnen. "En het kan een stukje veiligheid bieden, door ze automatisch te laten zakken als je niet thuis bent."

Maurice en Christiaan Roetgering van Coulisse. Foto: Coulisse

'We worden wereldwijd serieus genomen'

Er zijn meer bedrijven die aan slimme toepassingen voor gordijnen en rolluiken werken. Zo verkoopt IKEA bedienbare rolluiken. Er zijn ook gadgets zoals de SwitchBot Curtain om gordijnen op afstand bedienbaar te maken.

De Upgrade Kit is de eerste die al bestaande rolgordijnen slim maakt en een van de eerste in zijn soort die werkt met Matter. Dat is een nieuwe universele standaard voor smarthomeapparaten. Bedrijven als Amazon, Apple, Google en Samsung werken samen aan de ontwikkeling van de standaard.

Dankzij het Matter-protocol kunnen apparaten van alle fabrikanten straks met elkaar verbonden worden. Nu zijn ze vaak gekoppeld aan specifieke besturingssystemen. Maar in de nabije toekomst kan een Nest-thermostaat van Google zich bijvoorbeeld verbinden met de Woning-app van Apple.

Matter wordt belangrijk voor smarthomeproducten. "Dat wij in maart direct ondersteuning bieden voor Matter zal ook zijn meegenomen in de erkenning die wij nu krijgen", zegt Roetgering. "Je ziet Matter hier ook veel terugkomen op de stands. Op de beurs laten Google en Samsung onze producten zien. Voor ons is dit een megadoorbraak. We worden nu wereldwijd door grote partijen serieus genomen."

