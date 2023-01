Apple vraagt flink meer voor vervangen accu iPhone, iPad en MacBook

Delen via E-mail

Accu van je iPhone, iPad of MacBook vervangen? Dat wordt vanaf 1 maart flink duurder, zo maakte Apple bekend op zijn website.

De prijsverhoging geldt niet voor alle apparaten. Voor het vervangen van de accu van de nieuwste iPhone 14 wordt de prijs niet verhoogd. Bij alle andere modellen stijgt de prijs met 24 euro naar 79 of 99 euro, afhankelijk van of het toestel Face ID heeft of niet.