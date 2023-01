Facebook beslist of Trump mag terugkeren: hoe zat het ook alweer?

Het is zaterdag precies twee jaar geleden dat Donald Trump werd verbannen van Facebook. Moederbedrijf Meta beslist deze maand of de oud-president van de Verenigde Staten mag terugkeren. Hoe zat het ook alweer precies?

Trump werd op 7 januari 2021 voor onbepaalde tijd verbannen van het platform. Facebook nam dat besluit nadat een grote groep aanhangers van de oud-president het Capitool, het Amerikaanse parlementsgebouw, had bestormd. Dat deden ze nadat Trump de presidentsverkiezingen had verloren.

De oud-president plaatste tijdens die rellen twee berichten op Facebook die volgens het bedrijf opriepen "tot een gewelddadige opstand tegen een democratisch gekozen regering". Bij de bestorming kwamen vijf personen om het leven.

Nadat Facebook Trump had verbannen, kreeg het platform veel kritiek van gebruikers. Ook de onafhankelijke toezichtraad van Facebook, de Oversight Board, zette vraagtekens bij de verbanning van de oud-president.

Trump werd voor twee jaar verbannen

De raad oordeelde uiteindelijk dat Facebook het recht had om Trump te blokkeren in deze situatie, omdat hij de regels "ernstig geschonden" had. Maar volgens de Oversight Board was een straf opleggen voor onbepaalde tijd te willekeurig. Daarom besloot Meta om er een termijn van twee jaar op te plakken.

Deze termijn verloopt op 7 januari 2023. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Facebook voor die tijd zou beoordelen of Trump weer welkom is op het platform. Maar volgens de Britse krant Financial Times is het besluit uitgesteld tot later deze maand.

Volgens verschillende bronnen heeft Meta een werkgroep opgericht die zich over de kwestie moet buigen. De groep bestaat uit leden van beleids- en communicatieteams. Meta wil onderzoeken of "het risico voor de publieke veiligheid" is verminderd. Als dat niet zo blijkt te zijn, kan het bedrijf de ban verlengen.

De bestorming van het Capitool in 2021. Foto: AP

Oud-president wil niet terugkeren op Twitter

Of Trump überhaupt wil terugkeren op Facebook, is nog maar de vraag. Onlangs besloot Twitter-eigenaar Elon Musk de verbanning van Trump van Twitter op te heffen, maar de oud-president heeft zich daar sindsdien nog niet laten zien. Hij houdt het voorlopig bij zijn eigen platform Truth Social. "Twitter heeft veel problemen", zei Trump eerder deze maand.

Maar het is waarschijnlijker dat de kwestie gewoon met geld te maken heeft. Truth Social kampt al een tijd met financiële problemen. Volgens The Washington Post heeft Trump gezegd dat hij momenteel het platform in zijn eentje overeind houdt. Hij wil niet dat het platform waarmee hij zo nauw verbonden is ten onder gaat.

Trump wil Truth Social graag naar de beurs brengen. Om de waarde van het bedrijf hoog te houden, is het belangrijk dat de oud-president exclusief op Truth Social blijft.

Aanbevolen artikelen