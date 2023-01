Database Have I Been Pwned? bevat nu meer dan twaalf miljard registraties

Internetveiligheidswebsite Have I Been Pwned? (HIBP) heeft de gegevens van 229 miljoen Deezer-gebruikers toegevoegd aan zijn database. Daarmee telt de site nu meer dan twaalf miljard registraties, meldt oprichter Troy Hunt maandag op Twitter

Via HIBP kun je uitzoeken of je persoonlijke gegevens online zijn uitgelekt. Bezoekers van de website kunnen een e-mailadres invoeren, waarna ze een lijst te zien krijgen van alle bekende datalekken die aan dat e-mailadres gekoppeld zijn. De website geeft ook details, bijvoorbeeld welke specifieke soorten gegevens het lek bevatte. Het gaat niet altijd alleen om gebruikersnamen en wachtwoorden.

De gegevens van Deezer-gebruikers werden buitgemaakt bij een hack in 2019. De muziekstreamingapp ontdekte het lek pas afgelopen november. De gegevens zouden zijn gestolen via een derde partij waarmee Deezer samenwerkte. Het gaat onder meer om gebruikersnamen, geboortedata, e-mailadressen en IP-adressen.

In Nederland werkt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) samen met HIBP. De organisatie kan via de databases van HIBP op grote schaal achterhalen of er gegevens van ambtenaren of politici zijn gelekt. Op die manier kunnen de getroffenen op tijd worden gewaarschuwd.