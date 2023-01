Facebook heeft langer de tijd nodig om te beslissen of Trump mag terugkeren

Facebook-moederbedrijf Meta heeft langer de tijd nodig om te beslissen of Donald Trump weer welkom is op het platform. De oud-president van de Verenigde Staten werd begin 2021 verbannen van het platform omdat hij de bestormers van het Capitool zou hebben opgehemeld.

Meta had eerder gezegd vóór 7 januari 2023 te beslissen of Trump mag terugkeren op Facebook, twee jaar naar zijn verbanning. Maar volgens The Financial Times is het besluit uitgesteld tot later deze maand.