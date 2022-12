ABN AMRO-klanten kampten een dag met storing bij internetbankieren

Delen via E-mail

ABN AMRO kampte ruim een dag met een storing bij internetbankieren. Veel klanten van de bank werden daardoor getroffen. De storing werd vrijdagavond laat opgelost.

Door de storing verschenen transacties pas veel later in het overzicht van internetbankieren. Volgens de bank waren er alleen problemen met de weergave van bij- en afschrijvingen. Klanten konden dus wel gewoon geld overboeken.

De problemen ontstonden donderdagmiddag, zo is te zien op Allestoringen. Klanten van de bank klaagden op Twitter dat de problemen bijna 24 uur later nog steeds niet waren opgelost. De oorzaak van de storing is niet bekend.