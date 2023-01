Grootste online veranderingen in 2023: betalen voor delen Netflix-account en meer

Het nieuwe jaar brengt veranderingen met zich mee, ook op het internet. Zo moeten Netflix-gebruikers extra gaan betalen voor het delen van een abonnement buiten het gezin en komt er een toezichthouder voor algoritmes. NU.nl zet de belangrijkste veranderingen op een rij.

WhatsApp stopt met ondersteuning verouderde telefoons

Sinds 1 januari werkt WhatsApp niet meer op een aantal verouderde telefoons. De berichtendienst trekt de stekker uit de ondersteuning voor verschillende iPhones en Android-toestellen.

Het gaat om 47 verouderde modellen. Zo werkt de berichtendienst bijvoorbeeld niet meer op de iPhone 5 en de iPhone 5c. Maar de app is straks ook niet meer beschikbaar op smartphones van onder meer Huawei, LG, Samsung en Sony. Bekijk hier de volledige lijst met modellen.

Microsoft laat bedrijven en overheden data opslaan in Europa

Microsoft biedt Europese bedrijven en overheden sinds 1 januari de mogelijkheid om hun data enkel op servers in Europa op te slaan. Nu gebeurt dat vaak op andere plekken, zoals in de Verenigde Staten. In dat land bestaat geen algemene wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. In de Europese Unie is dat wel het geval.

Microsoft zegt zijn beleid aan te passen omdat het voor Europese bedrijven en overheden vaak onduidelijk is waar hun data worden opgeslagen. Ook is vaak niet helder of dat volgens de Europese wet gebeurt. De aanpassing geldt vooralsnog alleen voor de diensten Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform en Azure.

Er komt een toezichthouder voor algoritmes

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vanaf begin 2023 toezicht houden op algoritmes. Dat zijn complexe computerberekeningen waarmee de overheid en bedrijven belangrijke beslissingen kunnen nemen.

De AP gaat in de gaten houden of algoritmes op een transparante manier werken. Ze mogen niet discrimineren en er mag ook geen sprake zijn van willekeur.

Wet moet macht van techbedrijven inperken

In de Europese Unie wordt in de zomer van 2023 een wet van kracht die de macht van grote technologiebedrijven moet inperken: de Digital Markets Act (DMA). Nieuwe regels moeten er onder meer voor zorgen dat gebruikers van verschillende chatdiensten met elkaar kunnen praten. Daarnaast moeten ze de privacy van gebruikers beter beschermen.

De DMA geldt voor internetplatforms met minimaal 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers in Europa. Daarnaast moeten de bedrijven een beurswaarde van minstens 75 miljard euro hebben. Denk aan Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft. Als een bedrijf zich niet aan de regels houdt, kan het een boete verwachten die neerkomt op maximaal 10 procent van de wereldwijde omzet.

Extra betalen voor delen van Netflix buiten eigen huishouden

Netflix-gebruikers moeten vanaf 2023 extra gaan betalen voor het delen van hun abonnement buiten het eigen huishouden. Voor waarschijnlijk zo'n 3 of 4 euro per maand kunnen ze hun account legaal delen met anderen. Daarvoor roept Netflix subaccounts in het leven: een account voor iemand buiten het eigen huishouden.

Volgens Netflix deelden 100 miljoen van de in totaal 220 miljoen abonnees begin vorig jaar hun account met mensen buiten het huishouden. Als die mensen zelf voor Netflix zouden betalen, had de streamingdienst minstens een half miljard euro extra omzet per maand. Wanneer de maatregel precies ingaat in Nederland, is nog onduidelijk.

