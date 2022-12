Games van de maand: Callisto Protocol, Midnight Suns, Chained Echoes, Vampire Survivors

Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de belangrijkste nieuwe games. Met ditmaal Callisto Protocol, Marvel's Midnight Suns, Chained Echoes en Vampire Survivors.

Callisto Protocol

Platformen: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, pc

Score: 3,5 van de 5 sterren

Gamedesigner Glen Schofield werd in 2008 wereldberoemd met zijn horrorgame Dead Space, waarin je een bloederige, verlaten ruimtekolonie moest verkennen, terwijl je werd opgejaagd door allerlei monsters. Een game duidelijk geïnspireerd door de Alien-films, die genoeg eigen smoel had om miljoenen mensen te boeien.



Met The Callisto Protocol probeert Schofield dat trucje nog eens dunnetjes over te doen. Je speelt ditmaal als Jacob Lee, die een soort ruimtezombies van zich moet afslaan in een ruimtegevangenis. Een opzet die erg doet denken aan Dead Space. Ook speltechnisch is een hoop gelijk aan die vorige game.

Je schiet je een weg door de gevangenis heen en krijgt gaandeweg nieuwe wapens. Dat werkt aardig, maar feitelijk doet Callisto Protocol weinig wat we in 2008 niet gezien hebben. Hierdoor voelt Callisto Protocol slechts aan als een aardig horrorspelletje.





Marvel's Midnight Suns

Platformen: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, pc, Nintendo Switch

Score: 4 van de 5 sterren

De makers van de Xcom-strategiegames mochten een Marvel-game maken. Ook in deze game vecht je beurtelings terwijl je een team van helden van bovenaf bestuurt, maar de Marvel-variant voelt wat gestroomlijnder en heeft minder willekeur. Dat maakt de game ook ietwat simpeler, maar te makkelijk wordt het nooit.

Je speelt een zelfgemaakte held, die wordt ontwaakt om een oeroude schurk te verslaan. Je stuurt een team van bekende superhelden aan vanaf een geheime basis - een verhaal dat vooral als smoes dienst om ieder populair Marvel-personage bij elkaar te brengen. Je kunt met nagenoeg iedere held in je huis gesprekken aangaan en een band met ze opbouwen. Dat zorgt er wel voor dat je in het begin veel aan het praten bent.

Maar zodra de game op gang komt en je meer ten strijde trekt, is het een uitermate leuk om je tanden erin te zetten.





Chained Echoes

Platformen: Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, pc, PlayStation 4, PlayStation 5

Score: 5 van de 5 sterren

In zeven jaar tijd werd dit Japans ogende rollenspel gemaakt door één Duitse ontwikkelaar. Het resultaat is een hommage aan oude klassiekers die voor de Super Nintendo verschenen - en een game die de genregenoten ver voorbijschiet.

Je leidt een groep van acht avonturiers die probeert te ontdekken hoe een mysterieus superwapen een heel land heeft opgeblazen. Een verhaal dat in eerste instantie simpel lijkt, maar buitengewoon goed is geschreven. Hierbij valt extra op dat de game door één persoon is gemaakt: het verhaal heeft een soort auteurschap dat je niet ziet bij grotere producties.



Gevechten vinden beurtelings plaats, net als in klassieke rollenspellen. Uniek is dat je tussen gevechten door al je levens- en techniekpunten terugkrijgt, en dus ieder gevecht op volle kracht aangaat. Daar is bij het ontwerpen van de game rekening mee gehouden, wat betekent dat je bij iedere tegenstander op je hoede moet zijn. Van argeloos op A rammen tot een vijand doodgaat is zelden sprake - je moet goed je best doen om zelfs simpele monsters te doden.

Van ouderwets in level groeien is geen sprake. In plaats daarvan krijg je na baasgevechten en andere belangrijke momenten punten die je kunt investeren in je personages, waarmee je zelf kiest waar ze beter in worden. Daarnaast zit de gamewereld vol met optionele bazen en upgrades. Het resultaat is een buitengewoon goede game, die andere rollenspellen van dit jaar voorbijschiet.

Vampire Survivors

Platformen: pc, Xbox One, Xbox Series, iOS, Android

Score: 4,5 van de 5 sterren

Het simpel ogende Vampire Survivors was al een hit op de pc en Xbox, maar is deze maand ook als gratis smartphonegame verschenen. Het idee hierachter is doodsimpel: loop rond met je personage dat automatisch aanvalt, terwijl je upgrades verzamelt en steeds grotere groepen monsters vermoordt.

Het duurt niet lang tot je scherm met honderden vijanden tegelijk gevuld is, maar jouw upgrades zorgen er tegelijkertijd voor dat je een soort moordmachine wordt. En hoe dieper je in de game duikt, hoe meer nieuwe wapens je ontgrendelt en hoe gecompliceerder het allemaal wordt.

Het is een game vol geheimen. Steeds als je denkt te weten hoe alles werkt, wordt er een totaal nieuwe spelmechaniek aan toegevoegd. Het geeft een gigantische kick, waardoor we avondenlang verslingerd bleven.

