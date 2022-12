Wereldberoemde memehond leeft op na bekendmaking ernstige ziekte

Het gaat weer beter met Kabosu, het gezicht van cryptomunt dogecoin en de inspiratie voor talloze internetmemes. De Japanse hond was eerder deze week gestopt met eten en drinken.

Kabosu is een internetfenomeen geworden door een foto uit 2010. Daarop ligt de hond met haar poten over elkaar en kijkt ze vragend in de camera. Het beeld is talloze keren gebruikt om memes mee te maken.