Twitter-personeel moet door kostenbesparingen zelf toiletpapier meenemen

Twitter staat er volgens Elon Musk financieel zo slecht voor dat hij de afgelopen weken "als een gek" in de kosten heeft moeten snijden. De nieuwe eigenaar beëindigde onder meer contracten met schoonmaakbedrijven. Daardoor moet personeel soms eigen toiletpapier meenemen naar kantoor, meldt The New York Times

Volgens Musk waren de kosten van Twitter zo hoog, dat het bedrijf op koers lag om volgend jaar 3 miljard dollar (2,81 miljard euro) verlies te lijden. De situatie liet hem naar eigen zeggen geen andere keuze dan "rigoureus in de kosten snijden".

Op Kerstavond heeft Musk een van de datacenters van Twitter in de Amerikaanse stad Sacramento stil laten leggen. Een aantal werknemers van het sociale netwerk was bang dat dit grote problemen zou veroorzaken, maar kostenbesparing had een hogere prioriteit, tekent de Amerikaanse zakenkrant op.

Twitter werd woensdag getroffen door een grote wereldwijde storing. Het is niet duidelijk of die storing het gevolg was van de sluiting van het datacenter. Medewerkers van het sociale netwerk zeggen tegen de Amerikaanse zakenkrant dat het stilgelegde datacenter de storing wel had kunnen voorkomen.

De sluiting van het datacenter was een van de vele drastische maatregelen die Musk heeft genomen om kosten te besparen. Twitter is ook gestopt met het betalen van miljoenen dollars aan huur voor kantoren, in onder meer Seattle. Daarom is het bedrijf uit het pand gezet, meldt The New York Times. Personeel dat op het kantoor werkte, is opgedragen om thuis te werken.

Ook betaalt het socialemediabedrijf niet meer voor bijvoorbeeld schoonmaak- en beveiligingsdiensten. Werknemers hebben de opdracht gekregen om overeenkomsten opnieuw te onderhandelen of ze simpelweg te beëindigen.

