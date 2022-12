Ministerie waarschuwt gebruikers voor einde van Windows 8.1

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken waarschuwt mensen die nog Windows 8.1 gebruiken. Microsoft stopt per 10 januari met de ondersteuning van het besturingssysteem.

Na die datum komt er ook geen verlenging meer voor beveiligingsupdates van Windows 8.1. Het ministerie en Microsoft raden mensen aan om over te stappen op Windows 11. Ook Windows 10 is nog een optie. Die software wordt tot 14 oktober 2025 ondersteund.

Het is niet bekend hoeveel mensen nog gebruikmaken van Windows 8.1. Het besturingssysteem volgde in 2013 het slecht ontvangen Windows 8 op. Windows 8 was gericht op aanraakbediening en haalde de Start-knop uit het menu. Na veel klachten van gebruikers werden die vernieuwingen grotendeels teruggedraaid in Windows 8.1.