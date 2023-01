Microsoft werpt digitale grenscontrole op en zorgt dat data in Europa blijven

Microsoft gaat er vanaf zaterdag voor zorgen dat gegevens van Europese klanten binnen de Europese Unie opgeslagen en verwerkt kunnen worden. Daarmee zijn de gegevens beter beschermd dan wanneer de data bijvoorbeeld in de Verenigde Staten worden bewaard.

Eind dit jaar wil Microsoft ook de mogelijkheid bieden om loggegevens binnen Europa te houden. In logs wordt bijvoorbeeld bijgehouden wanneer iemand inlogt en vanaf welke locatie dat is gebeurd. Vanaf 2024 gaat het bedrijf ervoor zorgen dat ook gegevens die in contact met de klantenservice zijn verzameld binnen Europa blijven.

De EU Data Boundary moet klanten meer inzicht geven waar hun gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Nu is dat vaak niet duidelijk. Door het internet kunnen gegevens op iedere plek van de wereld terecht komen, ook op plekken waar de privacy minder goed beschermd is.

Europa kent strenge privacywetgeving. In Nederland heet dat de AVG. Bedrijven mogen gegevens van Europese klanten alleen buiten de Europese Unie opslaan of verwerken als de regels in dat land even streng zijn als in Europa.