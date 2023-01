Apps van de week: Je favoriete contacten sneller vinden

Je recente en favoriete contacten snel gevonden en een abonnement op Snapchat cadeau doen. Dit zijn de apps van de week.

Veel Android-gebruikers slaan telefoonnummers en andere contactgegevens op in de app Google Contacten. Deze gegevens worden dan gesynchroniseerd met de cloud en kunnen daardoor makkelijk naar een ander toestel worden overgezet. De app krijgt niet vaak updates, maar nu is er een geheel nieuw tabblad toegevoegd.

Hoogtepunten is het derde tabblad voor de app en staat in het midden. Het linkertabblad is voor de alfabetische lijst met contacten. Het rechtertabblad geeft je tools om dubbele contacten samen te voegen, of om contacten te importeren.