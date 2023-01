Lifehack: Met deze apps houd je je (hopelijk) aan je goede voornemens

Een nieuw jaar is het moment voor goede voornemens. Met deze apps vergroot je de kans dat je ze ook echt volhoudt.

Meer bewegen, voldoende water drinken of stoppen met roken? Een goed voornemen heb je zo bedacht, maar volhouden is een stuk lastiger. Gelukkig bestaan er apps die je een handje helpen, wat je goede voornemen ook is.

Jezelf een doel stellen in een app

Heb je een doel uitgekozen, dan kun je die invoeren in bijvoorbeeld de app Strides voor iOS. Je kan er alles mee bijhouden. Zo kun je jezelf eraan herinneren om een rondje te gaan lopen, een glas water te drinken of op tijd naar bed te gaan. De app houdt dan in mooie grafieken bij hoe vaak dat is gelukt.

Ben je op zoek naar een wat simpelere app, dan kun je kijken naar Way of Life, die voor zowel iOS als Android beschikbaar is. Hierin hoef je alleen maar de gewoonten die je jezelf wil aanleren in te voeren, daarna kun je ze aantikken als je ze gedaan hebt. In een overzichtelijke kalender zie je vervolgens je voortgang, zodat je jezelf niet voor de gek kunt houden dat je toch écht vaker naar de sportschool bent geweest.

Merk je dat je vaak een van je doelen vergeet, dan kun je kijken naar de app Remember the Milk (iOS en Android). Heb je elke dag veel losse dingen te doen, dan is het niet zo gek dat je wel eens wat vergeet, bijvoorbeeld een boodschap in de supermarkt. In deze app voer je al je geplande taken voor de dag in en je kunt hem ook koppelen aan je Google-account.

Spelenderwijs nieuwe gewoonten leren

Allemaal handige apps, maar het is wel een beetje droge kost. Er bestaan ook apps die meer lijken op een game, zodat je spelenderwijs je leven een nieuwe richting kunt geven.

De app Habitica (iOS en Android) maakt van je leven een soort rollenspel. Je dagelijkse taken en de gewoontes die je jezelf wilt aanleren zijn de queestes. Als je je taken netjes afvinkt, wordt je avatar steeds sterker en verdien je bijvoorbeeld een nieuwe uitrusting of een huisdier voor je spelfiguurtje. Heb je vrienden die de app ook gebruiken, dan kun je elkaar aanmoedigen en zelfs samen monsters verslaan in het spel.

Wil je in 2023 wat meer focus aanbrengen in je leven, dan is de app Forest (iOS en Android) ideaal. Veel mensen vinden het moeilijk om hun telefoon weg te leggen tijdens het werk, of zelfs als je met vrienden hebt afgesproken. Leg je telefoon weg en stel een timer in, dan groeit er een virtuele boom zolang je niet aan je smartphone zit. Hoe langer je het volhoudt, hoe meer bomen je krijgt en hoe meer je digitale bos zich uitbreidt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen