2022: het jaar dat big tech aan het wankelen bracht

Er is voor grote techbedrijven als Amazon, Meta, Alphabet en Twitter aan het einde van 2022 geen reden om de champagne te ontkurken. Aandelen werden minder waard, er waren massaontslagen en nieuwe projecten kwamen niet van de grond.

Na het losbarsten van de coronapandemie plukten techbedrijven de vruchten. Mensen gaven veel geld uit aan elektronica om thuis te kunnen werken en namen massaal abonnementen op videodiensten als Netflix.

Die gouden tijden lijken nu voorbij. Techgiganten spreken inmiddels zelf ook over "economische tegenwind". Dat zien we terug in de waarde van hun aandelen. Met name Meta (een daling van 65 procent) en Amazon (51 procent) kregen rake klappen.

Het is een van de slechtste jaren voor big tech. Apple en Microsoft komen er met een daling van respectievelijk 28 en 29 procent sinds vorig jaar nog relatief goed van af. Volgens analisten komt dat doordat de vraag naar Apple-producten wereldwijd hoog blijft. De iPhone-maker is daarnaast minder afhankelijk van advertentie-inkomsten dan andere bedrijven. Microsoft blijft vooral redelijk overeind dankzij zijn clouddiensten.

Dat de techmarkt onder druk staat, heeft meerdere oorzaken. Wall Street-analisten noemen bijvoorbeeld de hoogste inflatie in veertig jaar, stijgende rentetarieven en de sterke Amerikaanse dollar. Dat laatste leidt ertoe dat bedrijven minder verdienen als ze hun omzet in het buitenland omzetten naar dollars.

Aandelenkoersen van big tech in 2022

Metaverse is gigantische kostenpot

De slechte tijden in de techsector leidden tot massaontslagen bij onder meer Microsoft, Netflix en Meta. Het Facebook-moederbedrijf had een loodzwaar jaar. Voor het eerst in zijn bestaan kreeg Meta met een omzetdaling te maken.

Directeur Mark Zuckerberg schreef in november, na een ontslagronde waarbij elfduizend medewerkers het veld moesten ruimen, dat grote investeringen niet hadden opgeleverd wat hij had verwacht. Dat kwam door "economische achteruitgang, toegenomen concurrentie en verminderde advertentie-inkomsten".

Meta stak alleen al dit jaar 15 miljard dollar (omgerekend zo'n 14 miljard euro) in de ontwikkeling van zijn metaverse. Dat moet dé virtuele plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen werken en kunnen gamen. Kortom: de plek waar je alles kunt doen wat je wil.

Tot nu toe is het project vooral een put waar geld in gaat, zonder dat het iets oplevert. In het afgelopen jaar trok het metaverse weinig gebruikers. Op sociale media werd massaal gegrapt over de tegenvallende (visuele) kwaliteit van het huidige metaverse. Het houdt Zuckerberg niet tegen. Hij gelooft dat dit de toekomst van sociale media is en zegt dat het nog jaren kan duren voordat het metaverse zijn potentieel waarmaakt.

Mark Zuckerberg werd online uitgelachen vanwege de kwaliteit van deze 'selfie' in het metaverse. Foto: Facebook

Musk gooit de boel bij Twitter helemaal om

Twitter beleefde ook een enorm onstuimig jaar. Maandenlang was de vraag of miljardair en Tesla-directeur Elon Musk het sociale netwerk überhaupt zou overnemen, ondanks een agressief bod van 44 miljard. De deal ging uiteindelijk door, waarna het bedrijf van de beurs werd gehaald en Musk in hoog tempo veranderingen doorvoerde.

Ongeveer de helft van alle Twitter-medewerkers werd ontslagen. Het mes werd gezet in onder meer de groep moderatoren die mogelijk schadelijke berichten op het netwerk beoordeelden. Daarna bracht Musk eerder verbannen accounts terug, zoals die van Donald Trump en Ye.

Verschillende Amerikaanse adverteerders haakten af vanwege Musks beleid. Mastodon, dat wordt gezien als een alternatief voor Twitter, zag zijn gebruikersbestand met honderdduizenden groeien.

Margrethe Vestager (midden) en Thierry Breton (rechts) beteugelen de techsector. Foto: ANP

Big tech krijgt te maken met bemoeienis vanuit Brussel

Volgend jaar zal het niet veel makkelijker worden. De rust keert niet ineens terug bij Twitter en Zuckerberg blijft miljarden in het metaverse pompen.

Vanuit Europa wordt de macht van de techgiganten verder aan banden gelegd. Brussel heeft nieuwe wetten opgesteld om daarvoor te zorgen. De Digital Markets Act (DMA) moet een gelijk speelveld garanderen voor bedrijven, de Digital Services Act (DSA) gaat vooral over de inrichting van de platforms.

In de wet staan best verregaande regels. De DSA zorgt ervoor dat bedrijven gevoelige data van gebruikers niet meer mogen verzamelen voor het aanbieden van doelgerichte advertenties. Ook moeten verschillende chatapps met elkaar gaan werken. Een WhatsApp-gebruiker moet dan kunnen chatten met iemand op Signal.

Techgiganten besparen en vernieuwen

Alphabet, Amazon, Meta en Microsoft hebben maatregelen getroffen om kosten te besparen en hopen de schade zo volgend jaar te beperken. Ze ontsloegen niet alleen mensen, maar sneden ook in projecten die niet genoeg geld opleverden. Google stopte daarom bijvoorbeeld met gamestreamingdienst Stadia.

Netflix, dat dit jaar honderden mensen ontsloeg, komt met een goedkoper abonnement om gebruikers te trekken. Het delen van accounts met vrienden en familie wordt aan banden gelegd. Het is slechts een voorbeeld van hoe grote techbedrijven nieuwe manieren bedenken om meer gebruikers te trekken en daarmee meer geld te verdienen.

