Wereldberoemde hond Kabosu uit talloze internetmemes is ernstig ziek

Het gaat niet goed met internetlegende Kabosu. De Japanse hond lijdt aan leukemie en een leveraandoening. Ze is het gezicht van cryptomunt dogecoin en de inspiratie voor talloze internetmemes.

Kabosu is zeventien jaar, wat behoorlijk oud is voor het Shiba Inu-ras. Haar baasje laat op Instagram weten dat Kabosu is gestopt met eten.

Het dier is wereldberoemd geworden door een foto uit 2010. Op die foto ligt de hond met haar poten over elkaar vragend in de camera te kijken. Het beeld is talloze keren gebruikt om memes mee te maken.

De hond is ook het gezicht van cryptomunt dogecoin geworden. Die munt werd in 2013 als grap geïntroduceerd toen de waarde van de bitcoin begon te stijgen. Lange tijd was de dogecoin weinig waard, maar de koers explodeerde toen Elon Musk vorig jaar over de munt tweette.

