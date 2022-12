Chiptekort wordt kleiner doordat er minder gadgets gekocht worden

Bij verschillende chipproducenten groeit de voorraad chips doordat consumenten minder gadgets kopen, meldt The Wall Street Journal woensdag. Onder andere Intel, NVIDIA en AMD melden dat er een voorraad is ontstaan.

In de afgelopen twee jaar is er door de coronapandemie een flink tekort aan chips ontstaan. Door lockdowns konden minder chips worden geproduceerd. Door de pandemie raakte ook het wereldwijde transportnetwerk verstoord. Tegelijkertijd ontstond een gigantische vraag naar bijvoorbeeld computers en laptops doordat mensen thuis moesten werken.

Chipfabrikanten zien de voorraden nu weer oplopen. Dat komt doordat er minder computers, tablets en smartphones worden verkocht. De belangrijkste oorzaak van de daling is volgens The Wall Street Journal dat de coronapandemie over haar hoogtepunt heen is.