Twitter-alternatief Mastodon wijst aanbiedingen van investeerders af

Mastodon-oprichter Eugen Rochko heeft in de afgelopen maanden meer dan vijf aanbiedingen van investeerders afgeslagen, meldt de Financial Times woensdag. De oprichter wil voorkomen dat het sociale netwerk commercieel uitgebaat gaat worden.

Na de overname van Twitter door Elon Musk is het aantal Mastodon-gebruikers flink gegroeid. Het sociale netwerk wordt vaak getipt als alternatief voor Twitter. De groei van Mastodon is ook bij durfinvesteerders niet onopgemerkt gebleven.

Rochko vertelde aan de Financial Times dat hij aanbiedingen had ontvangen van meer dan vijf in de Verenigde Staten gevestigde investeerders. Zij waren bereid om "honderdduizenden dollars" te investeren in Mastodon.